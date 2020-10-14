الاحتلال يمدد اعتقال وتوقيف عدد من الأسرى

رام الله / سما /

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الثلاثاء، على الأسير طاهر النجار من سلواد برام الله بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة أربعة آلاف شيكل، وعلى الأسير جمال علي منصور من جنين بالسجن الفعلي لمدة عام وغرامة الفي شيكل.

ومددت المحكمة توقيف الأسير عبد المعطي الريماوي من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله حتى 14/10/2020 ، والأسير معتصم نصر مسحل من قرية دير غسانة شمال غرب رام الله حتى 13/10/ 2020 ، والأسير يزن عمران عبيد (20 عاما) من بلدة العيسوية حتى يوم الخميس القادم والأسير محمد سميح العباسي من سكان حي راس العامود ببلدة سلوان، حتى 15-10.