تسجيل 103 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

عمان /سما/

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن، من بينها 99 حالة محلية.

وقال وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، انه تم إجراء 12104 فحوصات لهذا اليوم، ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات إلى 915469 فحصاً.

وأضاف أنه تم تسجيل 68 حالة شفاء هذا اليوم.

وبين وزير الصحة أن الحالات المحليّة توزّعت ما بين 57 حالة في العاصمة، و25 في الكرك، و5 في البلقاء، و7 في الزرقاء، و3 في جرش، و2 في إربد.

واعتبر جابر أن أغلب الاصابات جاءت من الأعراس، مشيرا الى ان أول مصابة كورونا في الكرك حضرت حفل زفاف وبيتي عزاء.