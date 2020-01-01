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فرحٌ مُثير.. شاب فلسطيني من غزة يترك دينه ويتزوج بفتاة يهودية

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرحٌ مُثير.. شاب فلسطيني من غزة يترك دينه ويتزوج بفتاة يهودية



القدس المحتلة / سما /

زعم موقع "خدشوت كيباه" العبري، أنه في نهاية الأسبوع الماضي، أقيم فرحٌ مثير وخاص على شاطئ بحر مدينة ريشون لتسيون، لعريس فلسطيني تزوج من فتاة يهودية.
 
وأوضح الموقع العبري، أن الزوجين دور (الزوجة) وأوديت شاخر (الزوج)، تركا دينهما واعتنقا الديانة اليهودية.
 
وقال الموقع: إن قصة شاخر بدأت قبل أكثر من 40 عامًا، في مدينة خانيونس بقطاع غزة حيث مسقط رأسه، وكان اسمه أيمن صبح.
 
وبحسب الموقع، قال شاخر خلال حديث مع القناة السابعة العبرية، إنه ولد في خانيونس لأسرة فلسطينية وله خسمة إخوة، يعيشون في منزل مكون من خسمة طوابق مع كل الحمولة (العائلة)، وكانت أسرته تسكن في الطابق الثاني.

#اسرائيل #زواج #فرحٌ مُثير #قطاع غزة #الديانة اليهودية

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