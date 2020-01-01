"رونالدو" يطلب الزواج من صديقته جورجينا ويخطط للاعتزال

سما /وكالات/

أفادت صحيفة mundodeportivo الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى طلب الزواج من عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز بعد صداقة دامت لأكثر من 4 سنوات و أنجبا طفلة، وهى ألانا مارتينا .

وأكدت الصحيفة التي نقلت عن صحفى من البرتغال، قوله أن رونالدو، طلب بالفعل الزواج من جورجينا، فى حفل جمعهما فقالت "نعم"، وأشار الصفحى إلى أنه فى هذا الحلف لم تكن عائلته أو أسرتها حاضرة، فهم ليس لديهم تاريخ محدد وأصر على أنه سيكون هناك عشاء خطوبة سيحضره كلاهما.

من ناحية أخرى ، أوضح الصحفى أيضًا أن لاعب يوفنتوس لكرة القدم يفكر بالفعل في ترك كرة القدم، حيث اشترى قطعة أرض مقابل 8 ملايين يورو، تزوره جورجينا كل شهر وسيكون المنزل الحاضن لهما بعد اعتزال كرة القدم.

وعاد رونالدو إلى تدريبات منتخب بلاده بعد غيابه عن مباراته الأخيرة أمام كرواتيا بسبب الإصابة، وفقاً لما أعلنه مدرب الفريق، وسرعان ما عاد الدون للتدريبات وظهر ذلك فى أكثر من صورة نشرها عبر إنستجرام من أثناء التدريبات.