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غزة: محاضر ضبط بحق تجار وإتلاف مواد منتهية الصلاحية

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: محاضر ضبط بحق تجار وإتلاف مواد منتهية الصلاحية



غزة /سما/

حررت وزارة الاقتصاد الوطني 36 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار في قطاع غزة. 

وأفادت الوزارة في ملخص تقريرها اليومي أنها نظمت 232 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والصيدليات والمطاعم والمخابز ومحال بيع الخضروات .

كما نفذت الوزارة 19 جولة ميدانية على المحال التجارية، وحررت 13 محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم منتهية الصلاحية.

وحررت 3 محاضر ضبط بحق سيارات توزيع مياه لعدم التزامهم بالإجراءات الصحية، وأتلفت تمور وعصائةودقيق ومواد غذائية منتهية الصلاحية.   وأكدت الوزارة أن طواقهما تواصل التعامل مع كل البلاغات الواردة على أرقام الوزارة. 

#غزة #الاقتصاد الوطني

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