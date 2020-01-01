غزة: "أونروا" تستأنف خدمة التطعيم في بعض مراكزها الصحية

غزة /سما/

قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، استئناف خدمة التطعيم في بعض مراكزها الصحية حسب الخارطة الوبائية اعتبارا من يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت، "الأونروا" في بيان لها، أن هذا القرار جاء نتيجة لتخفيف القيود المفروضة على الحركة في قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 لمنع انتشار كوفيد 19 محلياً، مشيرة إلى أنه جاء بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسلطات المحلية.

ودعت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التقيد بإجراءات الوقاية من قبل المراجعين، في غزة.

وفيما يلي المراكز التي ستستقبل المراجعين لخدمة التطعيم في مراكز الأونروا:

1. عيادة رفح

2. عيادة تل السلطان

3. عيادة الشابورة

4. عيادة النصر

5. عيادة الشوكة

6. عيادة خانيونس

7. عيادة اليابانية

8. عيادة المغازي

9. عيادة دير البلح

10. عيادة البريج

وبخصوص باقي العيادات، قالت إنه سيتم استئناف خدمة التطعيم فيها بالتنسيق مع وزارة الصحة حسب الحالة الوبائية للمنطقة، مضيفةً: سيتم البدء باعطاء اللقاح للأطفال الذين لديهم مواعيد في الفترة الحالية و القادمة ويجب على أهالي الأطفال الالتزام بالمواعيد المسجلة على كتيب الأم و الطفل حسب اليوم و الساعة.

أما بالنسبة للأطفال الذين لم يتم تطعيمهم بسبب فترة الاغلاق، قالت "سيتم التواصل مع أهالي الأطفال من قبل موظفينا لتحديد مواعيد جديدة وذلك لمنع الاكتظاظ و حفاظاً على سلامتكم، "ونؤكد على المستفيدين عدم الحضور للعيادة دون موعد".

وأشارت إلى أنه سيتم السماح بمرافق واحد لكل طفل مع ضرورة وضع الكمامة عند الحضور للعيادة، علماً بأنه لن يسمح بدخول العيادة بدون الكمامة وذلك حسب توصيات وزارة الصحة.