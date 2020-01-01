  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: "أونروا" تستأنف خدمة التطعيم في بعض مراكزها الصحية

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "أونروا" تستأنف خدمة التطعيم في بعض مراكزها الصحية



غزة /سما/

قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، استئناف خدمة التطعيم في بعض مراكزها الصحية حسب الخارطة الوبائية اعتبارا من يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت، "الأونروا" في بيان لها، أن هذا القرار جاء نتيجة لتخفيف القيود المفروضة على الحركة في قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 لمنع انتشار كوفيد 19 محلياً، مشيرة إلى أنه جاء بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسلطات المحلية.

ودعت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التقيد بإجراءات الوقاية من قبل المراجعين، في غزة.

وفيما يلي المراكز التي ستستقبل المراجعين لخدمة التطعيم في مراكز الأونروا:

1. عيادة رفح

2. عيادة تل السلطان

3. عيادة الشابورة

4. عيادة النصر

5. عيادة الشوكة

6. عيادة خانيونس

7. عيادة اليابانية

8. عيادة المغازي

9. عيادة دير البلح

10. عيادة البريج

وبخصوص باقي العيادات، قالت إنه سيتم  استئناف خدمة التطعيم فيها بالتنسيق مع وزارة الصحة حسب الحالة الوبائية للمنطقة، مضيفةً: سيتم البدء باعطاء اللقاح للأطفال الذين لديهم مواعيد في الفترة الحالية و القادمة ويجب على أهالي الأطفال الالتزام بالمواعيد المسجلة على كتيب الأم و الطفل حسب اليوم و الساعة.

أما بالنسبة للأطفال الذين لم يتم تطعيمهم بسبب فترة الاغلاق، قالت "سيتم التواصل مع أهالي الأطفال من قبل موظفينا لتحديد مواعيد جديدة وذلك لمنع الاكتظاظ و حفاظاً على سلامتكم، "ونؤكد على المستفيدين عدم الحضور للعيادة دون موعد".

وأشارت إلى أنه سيتم السماح بمرافق واحد لكل طفل مع ضرورة وضع الكمامة عند الحضور للعيادة، علماً بأنه لن يسمح بدخول العيادة بدون الكمامة وذلك حسب توصيات وزارة الصحة.

#غزة #الاونروا #فيروس كورونا #الخارطة الوبائية #عيادات الاونروا #تطعيم

الأكثر قراءة اليوم

تنمية غزة تنشر رابط فحص اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بالقطاع

غزة: وزارة الاتصالات تُصدر تنويهًا مهمًا للمستفيدين من المنحة القطرية 100$ (رابط الفحص)

طالع الرابط .. بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار دورة شهر 8

طبيب من غزة يحصل على جائزة أفضل طبيب في جراحة وزراعة الأسنان على مستوى العالم

وزير خارجية البحرين يعلق على مهاجمة الفلسطينيين بالخليج

"وصية" من جنبلاط إلى هنية وهذا ما جاء فيها ..

العاروري: "القسام" مع أيّ مصالحة لا تمسّ سلاح المقاومة

الأخبار الرئيسية

66

محافظة غزة تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الوكالة تعمل بـ3 اتجاهات.. ابو حسنة: مساعدات الأونروا لم تتقلص بغزة وتأخير صرفها بسبب كورونا

محمود عباس

مجلس التعاون الخليجي يطالب الرئيس عباس بالاعتذار بعد "لغة التهديد".. والرئاسة ترد ..!

الصحة: تسجيل 10 حالات وفاة و717 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 718 مُصاباً

جنرال إسرائيلي يدعو للاغتيالات بدل قصف المواقع العسكرية