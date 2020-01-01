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الصحة بغزة تشيد بجهود طواقم الإسعاف خلال جائحة "كورونا"

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تشيد بجهود طواقم الإسعاف خلال جائحة "كورونا"



غزة /سما/

ثمن مدير عام الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة بغزة، إياد أبو زاهر، اليوم الثلاثاء، الجهود التي تبذلها طواقم الإسعاف على المستوى الوطني خلال جائحة "كورونا".

وأكد أبو زاهر، في بيان له، أن هذه الطواقم إلى جانب الطواقم الصحية المختلفة تتعرض للمخاطر على مدار الساعة في سبيل حصر انتشار الوباء وحماية أبناء شعبها.

وأشار إلى أن إدارته عمدت إلى جانب مقدمي الخدمات الإسعافية من خلال اللجنة العليا للإسعاف والطوارئ وبشكل مبكر إلى وضع الخطط وتجهيز المراكب الإسعافية، وتدريب الكوادر لإنجاح عملها خلال فترة الجائحة.

ولفت إلى أن الكوادر الإسعافية تتنافس فيما بينها على تنفيذ أكبر عدد من المهام، إيمانًا منها بواجبها الوطني تجاه شعبها.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #الاسعاف والطوارئ

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