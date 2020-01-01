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بحر: محاولات الاحتلال سلخ النواب عن قضايا وطنهم ستبوء بالفشل

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحر: محاولات الاحتلال سلخ النواب عن قضايا وطنهم ستبوء بالفشل



غزة /سما/

دان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، اليوم الثلاثاء، استمرار جرائم الاحتلال في الضفة الغربية لاسيما حملات الاعتقالات المتواصلة والمتكررة لأبناء الشعب الفلسطيني عامة، ونوابه المنتخبين خاصة.

كما واستنكر بحر، في بيانٍ له، اعتقال الاحتلال نحـو 35 مواطناً من أرجاء متفرقة من الضفة الغربية خلال الليلة الماضية، وعلى رأسهم النائبين في المجلس التشريعي من مدينة الخليل نايف الرجوب ومحمد الطل.

وأكد أن محاولات الاحتلال سلخ النواب عن قضايا وطنهم وشعبهم، لن تفلح وستبوء بالفشل، "ولن تجدي سياسة اعتقال قادة الشعب نفعاً في تمرير مخططات الاحتلال بل إنها ستزيد شعبنا ونوابه إصرار على مواجهة كافة مخططات ومؤامرات الاحتلال.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك موقفاً وطنياً موحداً إزاء جرائم الاحتلال بحق النواب، وأن تكون هناك استراتيجية وطنية للدفاع عنهم وإجبار الاحتلال بالإفراج عنهم ووقف إجراءاته التعسفية بحقهم، وذلك من خلال التحرك الرسمي الدبلوماسي حول العالم، والتحرك الميداني على الأرض.

يشار إلى أن الاحتلال اعتقل النائب الرجوب عدة مرات كان أخرها في شهر تموز الماضي ليصل مجموع ما قضاه في سجون الاحتلال نحو "14 عاماً"، بينما أمضى النائب الطل نحو "11 عاماً" متفرقة في سجون الاحتلال حيث كان أخر إفراج عنه مطلع العام الجاري.

#احمد بحر #المجلس التشريعي

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