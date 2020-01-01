عدنان: نقل الاحتلال الأسير ماهر الأخرس إلى المشفى مؤشر على تدهور صحته

جنين /سما/

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ، خضر عدنان، اليوم الثلاثاء، إن "نقل سلطات الاحتلال للأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس إلى مستشفى مدني، مؤشر على تدهور حالته الصحية".

وأضاف عدنان، تعقيباً على خبر نقل الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس لمشفى مدني: أن "نقل لأسير المضرب الأخ ماهر الأخرس لمشفى مدني (إسرائيلي) يؤشر لتدهور حالته الصحية"، لافتا إلى أن إضراب الأسير الأخرس قاسٍ وبطولي".

وأعرب عدنان عن اعتقاده بأن يستمر الأسير الأخرس، في رفض الفحوصات الطبية ورفض أخذ المدعمات.

وأشار إلى أن الاحتلال يتحين الفرصة لنقل الأسرى المضربين بهدف تعطيل زيارات محاميهم لهم.

وقال الشيخ عدنان: الأسرى المضربون عن الطعام يرسمون اليوم لوحة عز وكرامة باسم شعبنا للأمة ولأحرار العالم".

يشار أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الأسير ماهر الاخرس من سكان مخيم جنين، في 27 تموز/يوليو الماضي، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، جرى تثبيتها لاحقاً.

ويبلغ عدد الاسرى الفلسطينيين القابعين داخل السجون (الإسرائيلية) حاليا نحو 4700 معتقلاً، بينهم نحو 700 معتقل مريض و41 أسيرة، و180 طفلاً.