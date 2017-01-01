الطيبي يطلب من نتنياهو تقديم اعتذار لعائلة أبو القيعان في النقب

القدس المحتلة /سما/

طلب أحمد الطيبي عضو القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتقديم اعتذار لعائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان الذي قتل على يد الشرطة الإسرائيلية بداية عام 2017.

وقال الطيبي في رسالة وجهها إلى نتنياهو، إنه كان شريكًا في حملة التشهير التي صورت أبو القيعان على أنه "إرهابي"، مشيرًا إلى أن أبو القيعان كان ضحية لعنف الشرطة الذي منعت أيضًا تقديم العلاج له قبل أن يفارق الحياة.

وأضاف: "مطلوب من نتنياهو تقديم اعتذار لعائلة أبو القيعان، ودفع تعويض للأسرة التي تركت لتحمل عبء الخسارة لوحدها".

وكانت عائلة أبو القيعان طالبت بتقديم اعتذار علني من قبل الحكومة الإسرائيلية عن إعدام ابنها.

وجاء ذلك على خلفية نشر قناة 12 العبرية، تقريرًا كشف عن قصور كبير في تعامل النيابة العامة الإسرائيلية مع هذه الأحداث.

وبحسب التقرير، فإن النائب العام الإسرائيلي آنذاك شاي نيتسان رفض في مراسلات الكترونية داخلية طلب قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة القضاء تقديم توضيحاً عما قاله مفتش الشرطة العام السابق روني الشيخ من أن الدلائل تشير إلى أن يعقوب أبو القيعان كان إرهابيًا.

ووفق تقرير القناة، فإن نيتسان أكد أن هناك "مصالحاً للدولة يجب صيانتها"، مع أنه وجه في حينه انتقادات لاذعة إلى طريقة تصرف الشيخ في القضية.