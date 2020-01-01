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"بداية نابلس": الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمدان بتهمة الإيذاء المقصود

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بداية نابلس": الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات لمدان بتهمة الإيذاء المقصود



نابلس /سما/

 أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب، اليوم الثلاثاء، حكماً بإدانة المتهم (ع، د) عن تهمة الإيذاء خلافاً للمادة 334 بدلالة المادة 337 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر، وعن تهمة الإيذاء المقصود المؤدي إلى البتر أو التعطيل أو التشويه خلافاً للمادة 335 من ذات القانون وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات.

وأوضح مكتب النائب انه وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، قررت المحكمة دمج العقوبتين وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.

وجاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد السرميطي.

#محكمة بداية نابلس #حكم

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