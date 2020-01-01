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الوفد الوزاري الحكومي يغادر غزة عائدًا إلى رام الله

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الوزاري الحكومي يغادر غزة عائدًا إلى رام الله



غزة /سما/

 غادر الوفد الوزاري الحكومي، اليوم الثلاثاء، قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" بعد زيارة استمرت 5 أيام.

وضم الوفد، وزير الصحة مي الكيلة، ووزير الثقافة عاطف أبو سيف، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ووزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، ووزير الريادة والتمكين أسامة السعداوي.

واطلع الوفد خلال زيارته على الأوضاع المتعلقة باحتياجات غزة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأجرى الوفد عدة لقاءات واجتماعات مع مسؤولين من الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني وشخصيات ورجال أعمال، كما أجرى زيارات لمستشفيات غزة.

وأكد الوفد خلال لقاء عدد من الصحفيين أنه سيقدم تقريرًا مفصلًا لمجلس الوزراء عن زيارته.

#الوفد الوزاري #غزة #مي الكيلة #فيروس كورونا

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