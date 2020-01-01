الوكالة تعمل بـ3 اتجاهات.. ابو حسنة: مساعدات الأونروا لم تتقلص بغزة وتأخير صرفها بسبب كورونا

غزة /سما/

نفى المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" عدنان ابو حسنة، وجود اية تقليص للخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية مضيفا ان غزة لم تشهد تقليصا، حيث تبلغ حصة القطاع من خدمات الوكالة 40%، رغم أن نسبة اللاجئين في القطاع 20%.

وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن الاونروا أطلقت نداء عاجلا لجمع ٩٤.٦ مليون دولار لمواجهة آثار كورونا في مخيمات اللاجئين في الداخل والخارج.

وأكد أبو حسنة أن الوكالة تعمل في ثلاث اتجاهات بدعم اللاجئين الفلسطينيين، الصحة والتعليم والإغاثة، مضيفا أن لدي الوكالة ٢٢ عيادة تعمل بنظام التطبيب عن بعد والتواصل يكون عبر أرقام خدمة صحية وفرتها الوكالة، بالإضافة إلى إيصال الأدوية وتسليم العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة في بيوتها خاصة مرضى السكرى والضغط.

وفيما يتعلق بمستوى الإغاثة، أضاف الوكالة تدعم مليون و١٠٠ لاجئ في القطاع بتقديم مساعدات غذائية لهم من خلال برنامج الإغاثة، ولكن تأخرت صرف المساعدات الغذائية للاجئين لتتمكن الوكالة من أخذ إجراءات أكثر حرصا ولضمان عدم إصابة الموظفين واللاجئين بكورونا أثناء عملية التسليم، مشيرا إلى أن الوكالة وضعت سيناريو مصغر لكيفية وآلية التسليم، وسيتم تنفيذها الأيام القادمة.

وحول العملية التعليمية، أوضح أبو حسنة أنه حتى اللحظة لم يتم اتخاذ قرارا بموعد بدء العام الدارسي حتى اللحظة، وذلك لعدم وضوح الخارطة الوبائية حتى اللحظة في القطاع.



وردا على دعوات الفصائل واللجان الشعبية للانروا للتدخل أكثر في دعم ومساندة اللاجئين، قال ان الوكالة تقوم بمسؤولياتها وفق الإمكانات المتوفرة لديها.