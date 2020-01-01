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تاج محل يعيد فتح أبوابه قريبا رغم تسارع تفشي كوفيد-19 في الهند

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
تاج محل يعيد فتح أبوابه قريبا رغم تسارع تفشي كوفيد-19 في الهند



وكالات / سما /

يعيد تاج محل، أبرز معلم سياحي في الهند، فتح أبوابه أمام الزوار في 21 أيلول/سبتمبر مع اعتماد تدابير صحية جديدة، بعد إغلاق لأكثر من ستة أشهر بسبب أزمة كوفيد-19، على ما أعلنت السلطات اليوم الثلاثاء، رغم التفشي المتسارع للوباء في البلاد.

وقال المدير المساعد في وزارة السياحة في ولاية أوتار براديش شمال الهند أميت سريفاستافا لوكالة فرانس برس إن "تاج محل سيعيد فتح أبوابه في 21 أيلول/سبتمبر".

وأضاف "سنطبق كل البروتوكولات المرتبطة بمرض كوفيد-19، من بينها وضع الكمامة والتباعد الجسدي".

وأوضح أن عدد الزوار المسموح به سيقتصر على خمسة آلاف يوميا، فيما كان المعدل يصل إلى 20 ألف زائر في اليوم سابقا.

وكان معلم تاج محل، وهو ضريح ضخم من الرخام بناه الإمبراطور المغولي شاه جاهان تكريما لذكرى زوجته ممتاز محل التي توفيت سنة 1631، قد أغلق أبوابه أواسط آذار/مارس بسبب الوباء.

وقد باتت الهند، ثاني أكثر بلدان العالم تعدادا بالسكان مع 1,3 مليار نسمة، الإثنين البلد الذي يسجل ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بكوفيد-19 (4,2 ملايين إصابة) خلف الولايات المتحدة، بعدما تخطت البرازيل.

كما أن ولاية أوتار براديش التي تتبع لها مدينة أغرا حيث موقع تاج محل، هي من الولايات الهندية الأكثر تضررا مع أكثر من 270 ألف إصابة معلنة حتى الساعة.

وتسجل الهند منذ آب/أغسطس أرقاما قياسية يومية في معدلات الارتفاع بالإصابات بكوفيد-19. لكنها تحاول رغم ذلك إعادة إطلاق نشاطاتها في ظل الخسائر الكبيرة التي لحقت باقتصاد البلاد جراء الأزمة الصحية.

#تاج محل #كوفيد-19 #الهند

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