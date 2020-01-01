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إنطلاق تصوير "باب الحارة 11" بهؤلاء الممثلين

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنطلاق تصوير "باب الحارة 11" بهؤلاء الممثلين



وكالات / سما /

إنطلق المخرج محمد زهير رجب تصوير الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة" في حواري الشام القديمة.

ووفق معلومات خاصة لموقع "الفن"، فإن الجزء الجديد سيشهد عودة ممثلين قدامى مثل ​رنا الأبيض​ و​زهير رمضان​ و​سحر فوزي​ ورامز عطالله، إضافة إلى مشاركة ممثلين للمرة الأولى في هذا العمل الشامي الشهير مثل عبير شمس الدين ونادين قدور و​رضوان عقيلي​.

وتضم قائمة أبطال العمل أيضاً كل من ​تولين البكري​ و​سلمى المصري​ ونظلي الرواس و​قاسم ملحو​ و​نجاح سفكوني​ و​علي كريم​ و​فاتح سلمان​ و​هدى شعراوي​ و​جلال شموط​ و​زهير عبد الكريم​ و​تيسير إدريس​ وسماح سرية وطارق مرعشلي.

وتتصاعد أحداث الجزء الجديد في التشويق والإثارة، في زمن الاحتلال الفرنسي لسورية عام 1945، وهو عمل بيئي شامي مبني على الحب والكراهية والعنف وحب التملك وسيطرة القوي على الضعف، مؤلف من 30 حلقة، مدة كل حلقة 40 دقيقة.

ويعالج العمل حسب صنّاعه قصص وحكايات شعبية في الحواري الدمشقية بما فيها من علاقات اجتماعية وصراعات وحكايات بطولة مشوّقة، كما يسلط الضوء على الاحتلال الفرنسي الذي بات وشيكاً الخروج من البلد بعدما نهب خيراتها وقتل شبابها وفكك تلاحم أناسها وعمد إلى البقاء فيها بقوة السلاح.

#باب الحارة 11 #باب الحارة

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