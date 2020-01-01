أفيخاي أدرعي يعلّق على "يا بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب .. وجاءه الرد !

وكالات / سما /

عبّر المتحدّث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​ عن إعجابه بأغنية الفنان المصري ​عمرو دياب​ "​يا بلدنا يا حلوة​" وكتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: "ما أجمل أن يتغنى المرء بجمال وطنه! أغنية استوقفتني ل عمرو دياب، يا بلدنا يا حلوة اسمع فيها وصفًا لوطني الغالي اسرائيل وتستوقفني عبرها ذكريات من زيارتي لدولة مصر التي سُحرت بجمالها وأناسها الطيبين. شاركوني رأيكم.

وبدوره رد كاتب الأغنية على تعليق أدرعي قائلاً: "الحقيقة مش عارف ايه علاقة شبرا ومصر القديمة ومحافظاتنا أساساً بيكم اكيد جوجل ماب مهيس".

ليرد عليه أفيخاي بالقول: "مصر عزيزة علينا وتربينا على فنها وموسيقاها وام الدنيا، والنبي وصى على سابع جار".

ليختم ​تامر حسين​ الحديث بردّ ناري قائلاً: "كل الأديان نادت بالإنسانية والسلام والمحبة والحق واتمنى تكون أغانينا والفن اللي بنقدمه يحقق الهدف من السلام والحق ومش حاوصيكم على أقرب جار قصدي أصحاب الحق والأرض فلسطين وأهلها الطيبين المُناضلين بما إنك مُحب للحق والسلام اتمنى تكون رسالة انسانية جمعتنا مش تويته للشكل العام".