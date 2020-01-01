  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات لمدان بتهمة الإيذاء

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم (ع،د) عن تهمة الإيذاء خلافاً للمادة 334 بدلالة المادة 337 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر، وعن تهمة الإيذاء المقصود المؤدي إلى البتر أو التعطيل أو التشويه خلافاً للمادة 335 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات، وعملاً بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، فقد قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.

وجاء هذا الحكم استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ أمجد السرميطي.

#الأشغال الشاقة

الأكثر قراءة اليوم

تنمية غزة تنشر رابط فحص اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بالقطاع

غزة: وزارة الاتصالات تُصدر تنويهًا مهمًا للمستفيدين من المنحة القطرية 100$ (رابط الفحص)

تعرّف على مراكز ونقاط توزيع المنحة القطرية 100$ دولار في غزة

طبيب من غزة يحصل على جائزة أفضل طبيب في جراحة وزراعة الأسنان على مستوى العالم

محافظة الشمال تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزير خارجية البحرين يعلق على مهاجمة الفلسطينيين بالخليج

العاروري: "القسام" مع أيّ مصالحة لا تمسّ سلاح المقاومة

الأخبار الرئيسية

محمود عباس

مجلس التعاون الخليجي يطالب الرئيس عباس بالاعتذار بعد "لغة التهديد"

الصحة: تسجيل 10 حالات وفاة و717 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 718 مُصاباً

جنرال إسرائيلي يدعو للاغتيالات بدل قصف المواقع العسكرية

وزارة الصحة: تسجيل 118 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الشيخ: عقدت لقاءات مهمة ومثمرة مع المسؤولين القطريين في الدوحة