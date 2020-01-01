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الصحة: تسجيل 10 حالات وفاة و717 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 718 مُصاباً

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: تسجيل 10 حالات وفاة و717 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 718 مُصاباً



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 68.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.2 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأعلنت الوزيرة الكيلة تسجيل 10 حالات وفاة و 717 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 718 مُصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية بعد إجراء 5560 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن حالات الوفاة سجلت في: مدينة القدس (3 حالات)، ضواحي القدس (مواطنة 37 عاما)، محافظة نابلس (مواطن 39 عاما)، محافظة رام الله والبيرة (مواطن 59 عاما)، محافظة سلفيت (مواطنة 78 عاما)، محافظة الخليل (مواطن 68 عاما)، محافظة قلقيلية (مواطن 60 عاما)، قطاع غزة (مواطنة 56 عاما).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (144)، محافظة نابلس (75)، محافظة بيت لحم (56)، محافظة قلقيلية (25)، محافظة رام الله والبيرة (59)، جنين (9)، أريحا والأغوار (22)، طوباس (11)، طولكرم (20)، سلفيت (11)، قطاع غزة (118)، ضواحي القدس (34)، مدينة القدس (133).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (372)، محافظة جنين (7)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (8)، محافظة نابلس (22)، محافظة قلقيلية (28)، محافظة اريحا والأغوار (70)، مدينة القدس (209).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 30  مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

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