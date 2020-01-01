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إقرار الإغلاق الليلي على 40 منطقة منها أحياء مقدسية

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
إقرار الإغلاق الليلي على 40 منطقة منها أحياء مقدسية



القدس المحتلة / سما /

 صادقت لجنة وزارية إسرائيلية خاصة عبر الهاتف، اليوم الثلاثاء، على إقرار القائمة الخاصة بالمدن والأحياء والبلدات السكنية المصنفة بأنها "حمراء" لفرض إغلاق ليلي عليها.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن هذه المناطق التي وصل عددها 40، تضم مناطق يقطن بها "العرب" (فلسطينيو 48).

وأشارت إلى أن الإغلاق سيبدأ يوميًا، اعتبارًا من اليوم، بدءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الخامسة فجرًا.

ومن بين هذه التجمعات السكنية الخاصة بالعرب؛ أبو سنان، وأم الفحم، وبقعاثا، والنجيدات، وباقة الغربية، وجولس، وجلجولية، وجت المثلث، ودالية الكرمل، وابطن، والطيبة، والطيرة، ويافة الناصرة، وكسرى، وكفر برا، وكفر مندا، وكفر قاسم، وكفر قرع، واللقية، والمشيرفة، وسالم، والناصرة، وعين ماهل، وعسفيا، وعرعرة، والفريديس، وقلنسوة، والرينة، وشفاعمرو.

كما تشمل تسعة أحياء في القدس منها؛ كفر عقب، وبيت حنينا، والطور، والعيساوية، وعناتا، ومخيم شعفاط.

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