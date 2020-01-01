الشخرة: مرحلة الخريف والشتاء ستكون صعبة والكيلة لا تزال متواجدة في غزة

رام الله / سما /

حذرت وزارة الصحة من انتشار كبير لفيروس كورونا خاصة في فصلي الخريف والشتاء ستكون مرحلة صعبة وذلك في ضوء تحذيرات منظمة الصحة العالمية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة إن الوضع الوبائي في فلسطين مستقر ومسيطر عليه حتى الآن رغم الانتشار الواسع للوباء وعدم إقبال المواطنين على إجراء الفحوصات مؤكدا على جاهزية فلسطين للتعامل مع الموجة الا أن هذه الجاهزية دون أي التزام من المواطنين ستؤدي الى كارثة محتملة .

واضاف الشخرة في حديث لاذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، ان وزيرة الصحة لا تزال متواجدة في غزة وتتابع يوما بيوم مجريات الأوضاع وتطورات الحالة الوبائية مبينا أنه سيتم تقييم الوضع الوبائي في غزة خلال الأسبوع الجاري لمعرفة مدى انتشار الفيروس ورصد الخارطة الوبائية كاملة.

وشدد الشخرة على ان 90% من أسباب انتشار فايروس كورونا تعود للأعراس وبيوت العزاء وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية وشروط السلامة العامة

واوضح الناطق باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة أن الإصابات التي سجلت في صفوف عدد من معلمات رياض الاطفال ليست من داخل المدارس وانما من المحيط الخارجي.

واشار الناطق باسم باسم وزارة الصحةً إلى أن الاعلان عن الدوام فقط لأسبوعين للمرحلة الاساسية من صف اول الى صف رابع جاء من أجل تقييم الحالة في المدارس وبناء على تقييم وزارتي الصحة والتربية والتعليم وعليه سيتم إقرار ما إذا كان هنالك استمرار للدوام من عدمه.