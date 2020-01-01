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حركة المقاطعة تدعو للتوقيع على عريضة ضد اتفاق التطبيع

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أصدرت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها (BDS)بيانا تدعو فيه الجميع للتوقيع على عريضة ضدّ الاتفاق التطبيعي بين دولة الإمارات وإسرائيل برعاية أميركية، في الـ13 من شهر آب/ أغسطس الماضي.

وقالت الحركة في بيان لها، إن التطبيع لن يُقلّل من الزخم الشعبي العربي، بما فيه الخليجي، في الوقوف مع حقوق الشعب العربي الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ونرفض كافة محاولات تشظية القضية الفلسطينية وتفتيتها تمهيداً لتصفيتها.

وأوضحت أنّ محاولات تبرير التطبيع لا يمكن أنْ تنطلي على شعوب المنطقة الحرة، والرافضة له دومًا، حيث يهدف لتصفية القضية المركزية للشعوب العربية، ويتغاضى عن جرائم نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، المتمثلة في استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية، وتوسيع وضم المستعمرات غير الشرعية، والحيلولة دون عودة اللاجئين لأراضيهم المغتصبة، وحصار غزة، والتطهير العرقي التدريجي والممنهج للفلسطينيين من أرضهم، بالإضافة للظلم والمعاناة اليومية التي يشهدها الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة.

وشددت الحركة في بيانها على ضرورة التكاتف والتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، داعية الجميع للتوقيع على العريضة الشعبية التي تستنكر السلام الزائف مع الاحتلال، للوقوف في وجه التطبيع على كافة المستويات، والتعهد بالتنديد به ودحض كافة مبرراته، ورفض المشاركة والانخراط فيه وفي أي من تجلياته ومشاريعه التجارية والسياحية والثقافية والأكاديمية والعلمية والبيئية وغيرها.

#حركة المقاطعة الاسرائيلية #حركة المقاطعة #التطبيع

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