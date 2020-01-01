الكشف عن ميزات "ويندوز" الجديد

وكالات / سما /

كشفت شركة Microsoft عن ميزات Windows الجديدة التي ستظهر بعد التحديث القادم لنظام التشغيل.

وفقا للمتحدث باسم الشركة براندون ليبلان، ستكون الميزات الجديدة متاحة لأولئك الذين قاموا بتثبيت الإصدار التجريبي من Windows 10 Insider Preview Build 20206.

وأضاف: "هدفنا هو جعل Windows أفضل من خلال مساعدة مستخدمينا على التواصل بالنصوص والصوت".

وبالتالي ، سيكون لدى المستخدمين وصول مبسط إلى صور GIF والرموز التعبيرية التي يمكن نقلها من الحافظة إلى حقل إدخال النص باستخدام الأمرين "نسخ" و "لصق".

كجزء من التحديث، سيكون من الممكن أيضا إجراء اتصال صوتي مبسط في النظام، بينما سيتمكن المساعد الافتراضي للإملاء من وضع علامات الترقيم من تلقاء نفسه.

ستتوفر الميزة باللغات الإنجليزية والإسبانية والصينية والفرنسية ولغات أخرى.