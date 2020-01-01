شباب الكرمل يضم 9 لاعبين دفعة واحدة

الضفة المحتلة / سما /

أعلن نادي شباب الكرمل ضمه 9 لاعبين دفعة واحدة, استعدادا للموسم الكروي القادم بالضفة المحتلة 2020-2021.

وأكد شباب الكرمل تعاقده مع أحمد محاميد، ومحمد صوايفة، وخليل زين، وعيسى شتات، وياسين الشيخ، وثائر أبو رموز، ويوسف الصرصور، وعلي أبو خلف، وأحمد العطاونة.

ويعدّ اللاعبون الجدد إضافة جيدة لشباب الكرمل, الساعي للمنافسة بقوة على الصعود لدوري المحترفين الموسم القادم.

يشار إلى أن شباب الكرمل كان قريبا من الوصول للمحترفين بالموسم الأخير, عقب حلوله ثالثا في جدول ترتيب المحترفين الجزئي برصيد 39 نقطة, خلف شباب الظاهرية الأول (48 نقطة), وطوباس الثاني (43 نقطة).