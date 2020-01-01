  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسؤول إماراتي لصحيفة اسرائيلية: محمد بن زايد سيزور تل ابيب في وقت قريب

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إماراتي لصحيفة اسرائيلية: محمد بن زايد سيزور تل ابيب في وقت قريب



القدس المحتلة/سما/

كشف علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن إن اليوم الذي سيزور فيه ولي العهد الشيخ محمد بن زايد، إسرائيل، ليس ببعيد، وسيكون في وقت قريب.

وأضاف النعيمي في حديث لموقع "يديعوت أحرونوت"، بأن "توقيع الاتفاق مع إسرائيل سيكون خلال هذا الشهر في البيت الأبيض، وفور الانتهاء منه سيتم السماح للرحلات الجوية المتبادلة بالسفر مباشرةً من الإمارات إلى إسرائيل، وكذلك بالعكس".

وقال أن الحفل سيحضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد بن زايد، معربًا عن أمله في مشاركة وحضور دول عربية.

واوضح إن "الأميركيين يعملون من أجل ذلك، ونأمل أن يأتي أكبر عدد ممكن من القادة العرب، وهذه فرصة لا ينبغي تفويتها".

وأعرب عن اعتقاده بأن "إسرائيل ستزيل عقبات معارضتها لبيع طائرات الشبح F35 للإمارات".

وطالب الإسرائيليين بعدم مقارنة الاتفاقية المشتركة بالاتفاقيات التي وقعت مع مصر والأردن، مشيرًا إلى أن الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي يشهد تقدمًا سريعًا للغاية في خطواته، لوجود قيادة ديناميكية وقلب وعقل مفتوح.

وقال "إنه يحلم بزيارة إسرائيل والمسجد الأقصى".

وبشأن إمكانية تأثير التوترات الأمنية كحرب مع غزة على العلاقات، قال النعيمي "هذا لن يؤثر على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".

#الامارات #محمد بن زايد #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

غزة: وزارة الاتصالات تُصدر تنويهًا مهمًا للمستفيدين من المنحة القطرية 100$ (رابط الفحص)

تعرّف على مراكز ونقاط توزيع المنحة القطرية 100$ دولار في غزة

محافظة الشمال تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

طبيب من غزة يحصل على جائزة أفضل طبيب في جراحة وزراعة الأسنان على مستوى العالم

والدهم من غزة: الشاباك يزعم اعتقال فلسطينيين شقيقين من النقب بتهمة التخطيط لهجوم بتعليمات من حماس

وزير خارجية البحرين يعلق على مهاجمة الفلسطينيين بالخليج

مجلس الوزراء يتخذ قرارات مهمة.. اشتيه: أموال المقاصة أموالنا ولا نقبل الابتزاز الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: تسجيل 118 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الشيخ: عقدت لقاءات مهمة ومثمرة مع المسؤولين القطريين في الدوحة

الاحتلال يعتقل أكثر من 40 مواطنا ينهم أسرى محررين ونواب بالتشريعي وقيادات بارزة

العاروري: حددنا 3 مسارات لمواجهة التحديات.. و "القسام" مع أيّ مصالحة لا تمسّ سلاح المقاومة

تنمية غزة تنشر رابط فحص اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بالقطاع