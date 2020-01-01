مسؤول إماراتي لصحيفة اسرائيلية: محمد بن زايد سيزور تل ابيب في وقت قريب

القدس المحتلة/سما/

كشف علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن إن اليوم الذي سيزور فيه ولي العهد الشيخ محمد بن زايد، إسرائيل، ليس ببعيد، وسيكون في وقت قريب.

وأضاف النعيمي في حديث لموقع "يديعوت أحرونوت"، بأن "توقيع الاتفاق مع إسرائيل سيكون خلال هذا الشهر في البيت الأبيض، وفور الانتهاء منه سيتم السماح للرحلات الجوية المتبادلة بالسفر مباشرةً من الإمارات إلى إسرائيل، وكذلك بالعكس".

وقال أن الحفل سيحضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد بن زايد، معربًا عن أمله في مشاركة وحضور دول عربية.

واوضح إن "الأميركيين يعملون من أجل ذلك، ونأمل أن يأتي أكبر عدد ممكن من القادة العرب، وهذه فرصة لا ينبغي تفويتها".

وأعرب عن اعتقاده بأن "إسرائيل ستزيل عقبات معارضتها لبيع طائرات الشبح F35 للإمارات".

وطالب الإسرائيليين بعدم مقارنة الاتفاقية المشتركة بالاتفاقيات التي وقعت مع مصر والأردن، مشيرًا إلى أن الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي يشهد تقدمًا سريعًا للغاية في خطواته، لوجود قيادة ديناميكية وقلب وعقل مفتوح.

وقال "إنه يحلم بزيارة إسرائيل والمسجد الأقصى".

وبشأن إمكانية تأثير التوترات الأمنية كحرب مع غزة على العلاقات، قال النعيمي "هذا لن يؤثر على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين".