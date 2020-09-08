وزارة الصحة: تسجيل 118 اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن المختبر المركزي أجرى فحوصات لـ 1464 عينة تم سحبها خلال نفس الفترة.

وبلغ إجمالي الإصابات منذ آذار الماضي 1269 إصابة، منهم 1171 حالة نشطة (1141 من الداخل و30 من العائدين)، و89 متعافين، و9 وفيات (8 من داخل غزة وحالة تاسعة من العائدين من الخارج).

وقالت الوزارة، إن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تبحث عن الإجراءات المناسبة وفق الحالة الوبائية لكل منطقة.

وأضافت "إننا بحاجة ماسة إلى تكاثف الجميع من أجل كسر حلقات التفشي"، مشددة على الجميع المحافظة على ارتداء الكمامة وغسل اليدين والتباعد الجسدي عند الخروج من المنزل.

وأكدت على تشديد إجراءات الوقاية لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والأطفال وضعيفي المناعة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.