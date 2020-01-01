ممفيس ديباي يؤكد اهتمام برشلونة بضمه هذا الصيف

وكالات / سما /

أكد الهولندي ممفيس ديباي مهاجم فريق ليون الفرنسي على اهتمام نادي برشلونة الإسباني بضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم ممفيس ديباي ابن 26 عاماً بالانتقال للعب في صفوف برشلونة بعد تأكيدات الصحف على رغبة رونالد كومان مدرب البلاوجرانا الجديد بضمه

وكان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون قد أكد منذ عدة أيام أيضاً على أن برشلونة من ضمن أندية ترغب في ضم ممفيس ديباي.

وتحدث ممفيس ديباي حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “اهتمام برشلونة بضمي؟ علينا أن نرى ما سيحدث، سأقوم بإبلاغ ليون، وسنرى ما الذي سيحدث”.

وأضاف “لم أسمع الكثير من وكيلي، ولكني أعلم بأنه برشلونة مهتم بضمي، وليس لدي الكثير لأقوله لأنني لا أعرف المزيد عن هذا الأمر”.

الجدير بالذكر أن ممفيس ديباي قد شارك في الموسم الماضي مع ليون 22 مرة، ونجح في تسجيل 15 هدفاً، وصنع 2 آخرين، وفي الموسم الجديد لعب مباراة حتى الآن، وأحرز هاتريك في مرمى ديجون.