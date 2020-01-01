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كومان يريد إعادة ميسي إلى مركزه البدائي مع برشلونة

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كومان يريد إعادة ميسي إلى مركزه البدائي مع برشلونة



وكالات / سما /

نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريراً يوضح موقف الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة من مسألة توظيف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أعلن البقاء في النادي يوم الجمعة الماضي بعد أن كان يسعى للرحيل.

ومن الواضح أن رونالد كومان يريد إجراء تغييرات جذرية في برشلونة، وقد بدأ بالفعل في ذلك عندما قرر الاستغناء عن الرباعي أرتورو فيدال، إيفان راكيتيتش، لويس سواريز وصامويل اومتيتي.

ولن تتوقف تغييرات كومان على التخلص من بعض اللاعبين الذين يراهم عبئاً على الفريق، وإنما ستمتد أيضاً للشكل التكتيكي للبرسا، فبحسب الصحيفة الكاتالونية، يخطط للاعتماد على خطة 4-2-3-1.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن رونالد كومان يهدف من خلال هذه الخطة إلى فتح الملعب وتوسيع رقعة اللعب، ولذلك يريد الاعتماد على ليونيل ميسي في مركز الجناح الأيمن، وهو المركز الذي كان يشغله في بداية مسيرته الاحترافية قبل ان يتحول إلى مهاجم وهمي مع بيب جوارديولا ثم صانع ألعاب أو مهاجم ثانٍ لاحقاً، بينما سيتناوب عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي وترينكاو على شغل مركز الجناح الأيسر.

وأضاف التقرير أن ميسي لن يلعب كجناح أيمن تقليدي، وإنما سيكون له كامل الحرية بالتوغل إلى العمق بالطريقة التي يفضلها، ووصفت موندو ديبوريتفو هذا المركز بـ “الجناح الأيمن الوهمي”.

ولا يريد كومان أن يجعل ميسي مكبلاً بتأدية العديد من الأدوار كما كان يفعل في السنوات القليلة الماضية، حيث يريد استغلاله في الثلث الهجومي فقط، دون العودة إلى الخلف للمشاركة في عملية الخروج بالكرة من عمق الملعب.

#كومان #برشلونة #ميسي

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