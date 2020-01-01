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أول تصريح لخاميس بعد رحيله عن الريال وانتقاله لإيفرتون

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تصريح لخاميس بعد رحيله عن الريال وانتقاله لإيفرتون



وكالات / سما /

خرج الكولومبي خاميس رودريجيز للتحدث أمام وسائل الإعلام بعد الإعلان بشكل رسمي عن مغادرته ريال مدريد والانتقال إلى إيفرتون الإنجليزي للعب تحت قيادة مدربه السابق كارلو أنشيلوتي.

وأوضح خاميس أن وجود أنشيلوتي على رأس الإدارة الفنية لإيفرتون كان أحد الأسباب الرئيسية للموافقة على هذا العرض، حيث سبق له أن لعب تحت قيادته في ريال مدريد وبايرن ميونخ.

وقضى خاميس موسم صعب للغاية في ريال مدريد بعد انتهاء فترة إعارته مع النادي البافاري، حيث لم يحصل على فرص كافية من المدرب زين الدين زيدان، الأمر الذي جعله يطلب الرحيل عن النادي قبل شهر كامل من نهاية الموسم.

وقال النجم الكولومبي في المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة آس الإسبانية “أنا سعيد جداً بوجودي في هذا النادي الرائع، إنه نادٍ له الكثير من التاريخ، وسألعب مع مدرب يعرفني جيداً، أتطلع إلى تحقيق أشياء عظيمة هنا”.

وتابع “جئت إلى هنا لأحاول التحسن، ومن اجل مساعدة الفريق على الفوز بالألقاب أيضاً، ولعب كرة قدم جميلة ومسلية، مع كارلو وفريقه الفني يمكننا تحقيق أشياء عظيمة، كارلو هو أحد الأسباب الرئيسية التي جعلتني أوقع، لقد استمتعت معه في السابق بتجربتين، لقد كان سبباً رائعاً للمجيء إلى هنا.

#إيفرتون #ريال مدريد #خاميس رودريغز

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