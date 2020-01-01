الشيخ: عقدت لقاءات مهمة ومثمرة مع المسؤولين القطريين في الدوحة

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، انه عقد لقاءات مهمة وإيجابية ومثمرة مع الأشقاء القطريين خلال زيارته الأخيرة للعاصمة القطرية "الدوحة".

وأضاف الشيخ في تصريح صحفي، أن المسؤولين القطريين أكدوا دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية، ولمواقف القيادة الفلسطينية، وكذلك التزامهم بمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وأن دولة قطر أكدت دعمها لجهود المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.