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طالع الرابط .. بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار دورة شهر 8

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طالع الرابط .. بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار دورة شهر 8



غزة / سما /

بدأت فروع بنك البريد في قطاع غزة، صباح اليوم، صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بواقع 100 دولار لـ 100 ألف أسرة متعففة، وسط اتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس "كورونا".

وأصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتتعليمات مهمة للمستفيدين من المنحة القطرية البالغ عددهم 100 ألف أسرة.

صرف المنحة القطرية 100 دولار دورة شهر 8

وقالت الوزارة في بيان لها، إن صرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة سيبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء وحتى الخميس 16-04-2020 في جميع فروع مكاتب البريد في 8 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.

للاطلاع على اسماء المستفيدين من المنحة القطرية: اضغط هنا

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