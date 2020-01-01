اتحاد لجان الرعاية الصحية يتبرع بجهاز فحص مخبري لمجمع ناصر الطبي

غزة / سما /
زار وفد من اتحاد لجان الرعاية الصحية بقطاع غزة برئاسة رئيس مجلس إدارته أ. لؤي ابو معمر، ، مجمع ناصر الطبي وتبرع بجهاز فحص مخبري للمختبر المركزي التابع لمجمع ناصر الطبي بغرض إجراء الفحوصات الطبية الكيميائية.
يشار إلى أن هذا الجهاز مخصص للفحوصات الكيميائية كوظائف الكلي والكبد والسكر، وتقدر تكلفته ب 30 ألف دولار.
وقال أبو معمر إنه «رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصحي الفلسطيني في قطاع غزة إزاء جائحة كورونا، إلا أننا مستمرون في التعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية وكافة المؤسسات الصحية» .
وشدد أبو معمر على ضرورة التنسيق بين وزارة الصحة والمؤسسات الصحية في القطاع بشكل أوسع، لافتاً إلى أن ذلك يساهم في تقديم خدمة صحية إيجابية أكثر لشعبنا.وفي إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة واتحاد لجان الرعاية الصحية.