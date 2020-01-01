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اتحاد لجان الرعاية الصحية يتبرع بجهاز فحص مخبري لمجمع ناصر الطبي

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

زار وفد من اتحاد لجان الرعاية الصحية بقطاع غزة برئاسة رئيس مجلس إدارته أ. لؤي ابو معمر، ، مجمع ناصر الطبي وتبرع بجهاز فحص مخبري للمختبر المركزي التابع لمجمع ناصر الطبي بغرض إجراء الفحوصات الطبية الكيميائية.

يشار إلى أن هذا الجهاز مخصص للفحوصات الكيميائية كوظائف الكلي والكبد والسكر، وتقدر تكلفته ب 30 ألف دولار.

وقال أبو معمر إنه «رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الصحي الفلسطيني في قطاع غزة إزاء جائحة كورونا، إلا أننا مستمرون في التعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية وكافة المؤسسات الصحية» .

وشدد أبو معمر على ضرورة التنسيق بين وزارة الصحة والمؤسسات الصحية في القطاع بشكل أوسع، لافتاً إلى أن ذلك يساهم في تقديم خدمة صحية إيجابية أكثر لشعبنا.وفي إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الصحة واتحاد لجان الرعاية الصحية.

#مجمع ناصر الطبي

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