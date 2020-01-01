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إغلاق مكتب هيئة الأسرى في بيت لحم بسبب كورونا

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق مكتب هيئة الأسرى في بيت لحم بسبب كورونا



رام الله / سما /

قررت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم، اليوم الثلاثاء، إغلاق مكتبها، لمدة ثلاثة أيام بسبب إصابة احدى الموظفات بفيروس كورونا.

وقال مدير مكتب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان، إن المكتب أغلق لمدة ثلاثة أيام، بعد أن تبين إصابة إحدى الموظفات بفيروس كورونا على أن يتم العودة للعمل يوم الأحد القادم.

وبين أن هذا القرار يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.

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