قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض

غزة / سما /

أعلنت وزارة الزراعة في غزة، صباح اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضار والدجاج والبيض، حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس كورونا .

وفيما يلي أسعار الخضار والدجاج والبيض بالشيكل الإسرائيلي:

بندورة : 1.3

خيار: 1.7

بصل: 1.7

كوسا: 1

باذنجان: 1.1

بطاطس: 1.4

فلفل: 2

جزر: 1

ثوم: 8

زهرة: 4

قرع: 2

ليمون: 3.3

ملوخية: 1

فاصولياء: 2

بيض: 9

دجاج: 9.5

لحمة: 35

وكانت وزارة الاقتصاد في غزة دعت جميع المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار والاحتكار بالاتصال على الرقم المجاني 1800112233