رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 وفيات و789 اصابة بكورونا و581 حالة تعاف، وتأكيد اشتية أن أموال المقاصة ملك لشعبنا ولا نقبل الابتزاز الاسرائيلي.

كما أبرزت الصحف خبر قرار المحكمة الاسرائيلية إخلاء بناية عائلة الرجبي في سلوان لصالح جمعية يهودية، وموافقة وغانتس على بناء 5 آلاف وحدة استيطانية بالضفة، ومستوطنون يقتحمون الأقصى وموقعا أثريا في سبسطية، واخطارات بهدم بركسين في بيت لحم وتجريف أراض بالخليل.

وفيما يلي أبرز العناوين:

القدس:

-المحكمة الاسرائيلية تقرر إخلاء بناية عائلة الرجبي في سلوان لصالح جمعية يهودية وغانتس يوافق على بناء 5 آلاف وحدة استيطانية بالضفة.

-3 وفيات و789 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة.

-مستوطنون يقتحمون الأقصى وموقعا أثريا في سبسطية واخطارات بهدم بركسين في بيت لحم وتجريف أراض بالخليل.

-منظمة الصحة العالمية تدعو للاستعداد للجائحة المقبلة.

-14 حالة وفاة وأكثر من 3 آلاف اصابة بالكورونا في إسرائيل.

-الدعوة إلى تصعيد الضغط الشعبي لدعم الأسرى والتحذير من تفشي الوباء في السجون.

-اشتية: أموال المقاصة ملك لشعبنا ولا نقبل بالابتزاز الإسرائيلي.

-الاتحاد الأوروبي يحذر صربيا وكوسوفو من نقل سفارتيهما للقدس.

الحياة الجديدة:

-الرئاسة: جاليتنا في الامارات ستظل عنصرا بناء ولن تكون جزءا من أية أزمات عابرة.

-العاهل السعودي يؤكد لترمب حرص المملكة على التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وتمسكها بالمبادرة العربية.

-اشتية: "المقاصة" هي أموال شعبنا ونحاول الحصول عليها دون أن تبتزنا إسرائيل.

-العكلوك: القضية الفلسطينية تقف اليوم ومعها الجامعة العربية على مفترق طرق جديد.

-هيئات ومؤسسات حقوقية تدعو الى تصعيد الضغط الشعبي لدعم الأسرى.

-3 وفيات و789 اصابة بكورونا و581 حالة تعاف.

الأيام:

-"كورونا": 5 وفيات ورصد 789 اصابة جديدة منها 182 في القطاع و162 في محافظة الخليل وحالة وفاة و133 اصابة جديدة بكورونا في القدس الشرقية و39 اصابة جديدة بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية.

-العاهل السعودي لترمب: نتمسك بمبادرة السلام العربية لتحقيق حل عادل ودائم.

-اشتية: أموال المقاصة هي أموال شعبنا ولا نقبل الابتزاز الاسرائيلي للحصول عليها.

-المستوطنون يعربدون في ترمسعيا وسبسطية والاحتلال يجرف اراضي قرب يطا والظاهرية.

-الرئاسة: الرئيس يقدر عاليا دور جاليتنا في الامارات.

-اصابة ثلاثة مستوطنين أحدهم بجروح خطيرة بعد تصدي أهالي دير جرير لاعتداءاتهم

-وفد رسمي إماراتي يزور اسرائيل قريبا وتل أبيب تتوقع تبادلا تجاريا بالمليارات