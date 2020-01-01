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رقم قياسي جديد .. تسجيل 3,392 إصابة جديدة بالكورونا في إسرائيل

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رقم قياسي جديد .. تسجيل 3,392 إصابة جديدة بالكورونا في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3392 إصابة جديدة بكورونا، أمس الإثنين، وهو أعلى معدل قياسي بإجمالي الإصابات التي تسجل يوميا منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في إسرائيل في آذار /مارس الماضي.

ويأتي تسجيل هذا المعدل والارتفاع المتواصل في حصيلة الإصابات، في الوقت الذي يرقب الإسرائيليون الإعلان رسميا ونشر قائمة البلدات الحمراء التي سيفرض عليها الإغلاق الليلي الذي أجل إلى مساء اليوم بضغط من احزاب الحريديم التي تعارض بشدة الإغلاق وفرض إجراءات مشددة خلال فترة الأعياد اليهودية التي تصادف منتصف أيلول/سبتمبر الجاري، وتستمر حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويشمل الإغلاق الليلي والتقييدات، إغلاق كافة المرافقة والإبقاء على المرافق الحيوية من محال بيع المواد الغذائية والصيدليات والمخابز، والسماح بالتجوال لمسافة حتى 500 متر قرب المنزل، وحظر التجمهر والسماح فقط إلى 10 أشخاص للقاء في مكان مغلق، والسماح أيضا بالتجمهر حتى 20 شخصا بالأماكن المفتوحة، مع اعتماد تعليمات وإجراءات الوقاية.

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