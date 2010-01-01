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الاحتلال يعتقل أكثر من 40 مواطنا ينهم أسرى محررين ونواب بالتشريعي وقيادات بارزة

الثلاثاء 08 سبتمبر 2020 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل أكثر من 40 مواطنا ينهم أسرى محررين ونواب بالتشريعي وقيادات بارزة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة تركزت في محافظة الخليل  بينهم اسرى محررين و نواب بالملجس التشريعي، وقيادات بارزة من حركة حماس.

وعرف من بين الأسرى: النائب بالمجلس التشريعي نايف الرجوب، والنائب محمد إسماعيل الطل، وفضل جبارين، ومحمد أبو عرقوب، وياسر الرجوب، وأيوب العواودة، وعيسى الرجوب، وأدم أبو شرار، وعاطف رباع، وإبراهيم الهذالين، وحذيفة المخامرة، وقتيبة المخامرة، ونافذ شوامرة، ورائد حمدان، وليث عواودة، وأحمد أبو سندس، وثائر أبو سندس، وإسماعيل عواودة.

كما عرف منهم أيضا: ضياء مسالمة، وعيسى مسالمة، ومحمد مسالمة، وثائر مسالمة، وسامي أبو عرقوب، ومنير مناصرة، وأسامة شاهين، ومروان أبو فارة، وثائر عوض، وعبد الباسط الحروب، ومعاذ أبو جحيشة، وعدنان الطل، والدكتور زيد أبو دية.

رام الله

واعتقلت قوات الاحتلال شابين لدى اقتحامها لبلدات شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصدر محلي إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أبو شخيدم وداهمت منزلا واعتقلت الشاب محمود موسى علي.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بير زيت المجاورة واعتقلت الشاب عز الدين خلف شعلان، بعد مداهمة منزل أسرته والقيام بأعمال التفتيش والتخريب داخل المنزل، وجرى نقل الشابين إلى النقطة العسكرية عند حاجز عطارة ومنها إلى جهة مجهولة.

بيت لحم

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، أربعة مواطنين جنوب وشرق مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، ان قوات الاحتلال اعتقلت أحمد قاسم الشيخ (50 عاما) من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، وإبراهيم محمد جبران (27 عاما) من جبل هندازة شرقا، وياسر محمود صباح (37 عاما)، ومحمد عادل عطا الله (33 عاما) من قرية حرملة شرقا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

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