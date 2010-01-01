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الصحة بغزة تطلق خدمة الاستعلام عن نتائج فحص كوفيد 19 من خلال تطبيق "صحتي"

الإثنين 07 سبتمبر 2020 11:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تطلق خدمة الاستعلام عن نتائج فحص كوفيد 19 من خلال تطبيق "صحتي"



غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن إطلاق خدمة الاستعلام عن نتائج فحص (كوفيد 19 - كورونا) من خلال تطبيق "صحتي" على الأجهزة الذكية العاملة بنظام الأندرويد.

وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تتيح للمواطنين ممن أجروا فحوصات مخبرية pcr عبر فرق الاستجابة السريعة، معرفة نتائج الفحوصات وذلك بتحميل تطبيق "صحتي " من متجر  Google Play.

وبينت أنه يمكن الاستعلام عبر إدخال رقم الهوية والدخول الالكتروني الموحد؛ كما ويتيح التطبيق تقديم استشارات طبية تفاعلية وأهم الإجراءات والنصائح الوقائية من فايروس كورونا. 

للمزيد من المعلومات الضغط على الرابط المرفق http://sehatty.ps . أو زيارة الموقع الالكتورني www.moh.gov.ps.
 

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #كورونا في غزة #تطبيق صحتي

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