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"الخارجية": 247 حالة وفاة و5887 إصابة و2010 حالة تعافي في صفوف جالياتنا

الإثنين 07 سبتمبر 2020 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": 247 حالة وفاة و5887 إصابة و2010 حالة تعافي في صفوف جالياتنا



رام الله /سما/

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 247 حالة وفاة، و5887 إصابة (4 أمريكا، 33 قطر، 2 البرازيل)، و2010 حالة تعافي (40 قطر، 1 البرازيل)، وعدم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف جالياتنا حول العالم اليوم الاثنين.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في كل من متشيغن وفلوريدا، ليرتفع عدد الاصابات الى 3547 إصابة. فيما لم تسجل اية حالة وفاة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 74 حالة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر بتسجيل 33 إصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 1044، منها 54 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، 9 حالات نشطة تحت العلاج في المستشفى ولكنها ليست حرجة، 3 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى، فيما سجلت 40 حالة تعافي جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماماً الى 970 حالة. وسجلت 8 حالات وفاة سابقة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل بتسجيل إصابتين جديدتين  بفيروس كورونا في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 73 حالة، فيما سجلت حالة تعافي جديدة ليرتفع العدد الى 39 حالة تعافي.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، وفقا لبيان صادر عن الوزارة مساء اليوم الاثنين، بوصول دفعة جديدة من "الأحباب" العالقين في تركيا على متن رحلة الاجلاء الاخيرة من اسطنبول، وعلى متنها عدد كبير من العالقين من عدة دول، ووصول دفعة جديدة من العالقين على متن آخر رحلة اجلاء من القاهرة، اليوم الى ارض الوطن.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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