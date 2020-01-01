الإفراج عن 7 أسرى بينهم أسيرة مقدسية

رام الله /سما/

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، عن سبعة أسرى بينهم الأسيرة المقدسية سوزان المبيض بعد قضائها 8 أشهر في السجون.

كما أفرج الاحتلال عن كل من: القيادي في الجبهة الشعبية رشاد كراجة من بلدة صفا غرب رام الله بعد اعتقال استمر عام وخمسة أشهر، وعن الأسير يزن بلال خطيب من سكان بلدة كفيرت قضاء جنين بعد اعتقال استمر30 شهراً ، وعن الأسير إيهاب محمد عبده من قرية كفر نعمة قضاء مدينة رام الله، بعد اعتقال استمر 12 شهراً، وعن الأسير مجاهد ضرار عواد من قرية عورتا جنوب شرق نابلس، بعد 6 شهور من الاعتقال.

وافرجت عن الأسير محمد فضل القهوجي (30 عاما) من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ، بعد اعتقال دام عام ونصف و الأسير سليمان عاطف القاضي من سكان رفح جنوب قطاع غزة، بعد عامين فى الأسر.