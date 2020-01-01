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الميزان: غزة بحاجة ماسة للمساعدات لمواجهة كورونا

الإثنين 07 سبتمبر 2020 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الميزان: غزة بحاجة ماسة للمساعدات لمواجهة كورونا



غزة /سما/

 أوصى مركز الميزان لحقوق الإنسان على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر والسماح بمرور المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود وغير ذلك من مقومات الحياة اليومية.

وأوضح المركز خلال إصداره ورقة حقائق حول تقلّص خدمات النفايات الصلبة والسائلة في القطاع، ووصلت معا نسخة منها، أن بلديات القطاع بحاجة لمساعدتها لتستطع مواجهة الأزمات المتعددة، بالنظر إلى حجم الأعباء الموكلة إليها في مواجهة جائحة كورونا.

وشدد على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الخاص بالتخلص الآمن من النفايات الخطرة خلال جائحة كورونا، والتزام قواعد الأمان والسلامة للعاملين في مهن جمع وتصريف النفايات، وضمان تطبيق تلك التعليمات والرقابة عليها ومحاسبة المُقصرين.

وطالب العاملين في البلديات بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة أثناء جمع وتصريف النفايات الصلبة وأهمها: استخدام الألبسة الخاصة بالتعامل مع النفايات الخطرة، تعقيم الملابس بشكل جيد، أو التخلص منها كنفايات مُعدية في حالة استخدام الألبسة لمرة واحدة، غسل الأيدي بالماء والصابون وتعقيمها جيداً.

ودعا إلى ضرورة أن تتحمّل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لمسئولياتها في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة، وجمع ونقل النفايات الصلبة من الشوارع أو من المنازل المحجورة، منعاً لكارثة صحية وبيئية في المخيمات.

#مركز الميزان #غزة #فيروس كورونا

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