غزة: وزارة الاتصالات تُصدر تنويهًا مهمًا للمستفيدين من المنحة القطرية 100$ (رابط الفحص)

غزة /سما/

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، تنويهًا مهما للمستفيدين من المنحة القطرية.



وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع (فيسبوك): إنه "يرجى من المواطنين المستفيدين من المنحة القطرية للدفعة الحالية، والذين تم تحديد الصرف لهم من خلال معرض اتصالات خارج منطقة سكنهم التوجه لأقرب مكتب بريد لتعديل المكان وصرف المنحة".



وأضافت: "على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة".

ملاحظة: للاطلاع على اسماء المستفيدين من المنحة القطرية: اضغط هنا

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