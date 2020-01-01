وزارة الاقتصاد الوطني تخفض أسعار السلع الأساسية

رام الله /سما/

أصدرت وزارة الاقتصاد، اليوم الاثنين، قائمة أسعار السلع الأساسية والأكثر استهلاكا في سلة المستهلك والتي تتوزع على 9 مجموعات تتولى طواقم الرقابة والتفتيش متابعتها ومراقبتها، وبما يضمن التزام المحلات التجارية بيعها للمستهلك وبما لا يتجاوز السعر المحدد كسقف اعلى.

وبينت الوزارة في بيانها، أنه وفقا لدراسة التكاليف طرأ انخفاض على أسعار السلع الأساسية نتيجة تداعيات الجائحة الصحية على العرض والطلب وتراجع القوة الشرائية، علاوة على انخفاض معظم مدخلات الانتاج وقيم العملات وخاصة الدولار.

وذكرت الوزارة أن سعر كيلوغرام الخبز المنتج من دقيق القمح الأبيض للمستهلك انخفض من 4 شواقل الى 3.5 شيقل نتيجة انخفاض التكلفة الكلية لإنتاج الخبز، ووفقا لذلك لا يجوز بيع الخبز إلا على أساس الوزن فقط، وبالسعر الرسمي المشار إليه، وكل من يخالف ذلك القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

ودعت الوزارة في بيانها أصحاب المخابز وضع بطاقة بيان باللغة العربية على ربطات الخبز المزودة للمحال التجارية والبائعين، مبينا فيها اسم المخبز المزود للخبز وعنوانه والوزن والسعر داخل المخبز، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وذكرت الوزارة أن طواقمها ستقوم بالمراجعة الدورية لأسعار السلع المحددة بالقائمة وكلما اقتضت الضرورة، داعية المواطنين الى الإبلاغ عن أي شكوى يرونها عبر الرقم المباشر 129 أو من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك عبر الرابط: https://www.facebook.com/MNEPalestine





