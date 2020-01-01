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أبو جيش: "العمل" وصندوق التشغيل يوزعان مواد تعقيم على أماكن الحجر الصحي في غزة

الإثنين 07 سبتمبر 2020 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو جيش: "العمل" وصندوق التشغيل يوزعان مواد تعقيم على أماكن الحجر الصحي في غزة



رام الله /سما/

قال وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، نصري أبو جيش، إن الوزارة والصندوق شرعا بتوزيع مئات الطرود الصحية الطارئة على المتضررين من جائحة كورونا والعاملين في المجال الصحي في البلديات والمستشفيات في قطاع غزة بالتزامن مع وصول الوفد الوزاري للاطلاع على الأوضاع الوبائية.

وأضاف أبو جيش في تصريح، اليوم الاثنين، إن "الوزارة" و"الصندوق"، يعكفان على تنفيذ العديد من المشاريع والتدخلات الطارئة لمساندة الجهد الحكومي وتعظيم اثره في مكافحة الفيروس بعد أن أخذ في الانتشار بوتيرة متصاعدة في مناطق متفرقة في القطاع، وتشمل عددا من المشاريع التي ستستهدف الشرائح والقطاعات الأكثر تضرراً من انتشار الوباء، عملاً بتعليمات الرئيس محمود عباس وتوجيهات رئيس الوزراء محمد اشتيه.

وأشار إلى أن "الصندوق" زاد خلال الفترة الأخيرة التي شهدت تدهوراً في الأوضاع الاقتصادية والمادية من تدخلاته الطارئة في القطاع عبر تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والتشغيلية الاستراتيجية والتي أسهمت بشكل مباشر في توفير آلاف فرص العمل المؤقتة والدائمة لصالح الخريجين والعاطلين عن العمل، ومساعدة الشركات والشرائح الأكثر تضرراً من انتشار الجائحة.

وأكد وزير العمل أن هذه المشاريع والتي تبلغ قيمتها نحو سبعة ملايين دولار حققت نتائج مبهرة على صعيد إعادة دورة الحياة للكثير من الشركات والمؤسسات التجارية،إضافة الى توفير دخل دائم لمئات الأسر.

#نصري ابو جيش #وزارة العمل #قطاع غزة #مراكز الحجر #فيروس كورونا

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