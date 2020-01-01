القدرة: قطاع غزة بحاجة لمزيد من الأدوية وهناك قطاعات تأثرت بشكلٍ كبير

غزة /سما/

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن القطاع يحتاج للمزيد من الأدوية، مشيرًا إلى أن نسبة العجز تصل لـ45%.

وأكد القدرة، في تصريحات صحفي، أن هناك قطاعات بالصحة تأثرت بشكل كبير من نسبة العجز‏

وبين محافظة الشمال تصدرت عدد المصابين حيث سجلت 125 إصابة تليها مدينة غزة 49، لافتًا إلى أن هناك إجراءات متوازنة من حيث تخفيف القيود على حركة المواطنين في عدد من المناطق، تم اغلاق العديد من البؤر الوبائية في قطاع غزة.

‏وأشار إلى ان الإصابات تتركز حاليا بين المخالطين والمراجعين للخدمات الصحية‏