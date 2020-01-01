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تفاصيل جديدة حول سرقة قاعدة عسكرية قرب حدود لبنان

الإثنين 07 سبتمبر 2020 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة حول سرقة قاعدة عسكرية قرب حدود لبنان



القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية ظهر اليوم الاثنين عن تفاصيل جديدة حول سرقة موقع للجيش الإسرائيلي قبل أيام شمال إسرائيل.

ووفقاً للصحيفة العبرية، لا يزال الجيش الإسرائيلي يحقق في أحد أخطر حوادث السرقة لمستودع  قاعدة عسكرية تابعة لفرقة الجليل بالقرب من كريات شمونة.

وأوضحت يديعوت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أربعة أشخاص، تسللوا إلى داخل القاعدة العسكرية، وتمكنوا من سرقة 38 قطعة سلاح من طراز M-16.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات المعنية لم تحدد بعد مكان الأسلحة المسروقة، ومن هي الجهة التي سرقتها.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء أمس الأحد، أنه فتح تحقيق حول سرقة 40 قطعة سلاح من قاعدة للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية.

وأشار مراسل القناة 13 العبرية، أور هيلر، إلى أن الجيش فتح التحقيق في قضية سرقة الأسلحة من مستودع تابع للواء الشرقي "اللواء 769" التابع لفرقة الجليل.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن حادثة سرقة الأسلحة من قاعدة للجيش حصلت وسط الاستعدادات لهجوم انتقامي من حزب الله.

#الجيش الإسرائيلي #سرقة اسلحة #اسرائيل

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