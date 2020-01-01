  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظة الشمال تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الإثنين 07 سبتمبر 2020 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة الشمال تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع



غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في القطاع، حيث أظهرت تصدرمحافظة شمال غزة  قائمة محافظات القطاع من حيث عدد الإصابات

وتظهر الخارطة تفشي الوباء في محافظة شمال غزة ب465 حالة ثم تليها محافظة شمال غزة ب 428 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة صباح اليوم،  تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونوهت إلى أن التزايد في عدد الإصابات واكتشاف بؤر جديدة داخل قطاع غزة، ينبئ بخطورة الحالة الوبائية في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن منحنى تفشي الوباء في قطاع غزة يسير بوتيرة متصاعدة ولم يتم السيطرة عليه حتى اللحظة.



78

#فيروس كورونا #وزارة الصحة #قطاع غزة #الخارطة الوبائية #اصابات كورونا #كورونا في غزة

الأكثر قراءة اليوم

داخلية غزة تقرر تخفيف إجراءات حظر التجوال في مناطق جديدة

"التنمية" تعلن آلية صرف المنحة القطرية غدا الثلاثاء ولمن ستصرف ..

اشتية في رسالة الى الطلبة والمعلمين: "نحن في الربع ساعة الأخيرة من أزماتنا المالية والاقتصادية"

في أول حديث عبر تلفزيون فلسطين.. هنية: الشعب من يختار قيادته ولا يستطيع أحد ان يفرضها عليه

والا: التقارب الحمساوي الفتحاوي خطوة خطيرة إستراتيجيا على إسرائيل

الجالية الفلسطينية تستنكر حملات الإساءة والتحريض المستمرة ضد دولة الإمارات

تعرّف على مراكز ونقاط توزيع المنحة القطرية 100$ دولار في غزة

الأخبار الرئيسية

بوغدانوف

بوغدانوف يؤكد دعوة روسيا للفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية نهاية شهر أيلول

الصحة بغزة: وفاة مواطنة (56) عاما جراء إصابتها بفيروس كورونا

وزيرة الصحة : تسجيل 3 حالات وفاة و 789 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 581 مُصاباً

860x484 (4)

والدهم من غزة: الشاباك يزعم اعتقال فلسطينيين شقيقين من النقب بتهمة التخطيط لهجوم بتعليمات من حماس

ميلادينوف : اتفاق على ترتيب لخروج المرضى من غزة