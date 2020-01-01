محافظة الشمال تتصدر الاصابات.. شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، الخارطة الوبائية لفيروس كورونا في القطاع، حيث أظهرت تصدرمحافظة شمال غزة قائمة محافظات القطاع من حيث عدد الإصابات



وتظهر الخارطة تفشي الوباء في محافظة شمال غزة ب465 حالة ثم تليها محافظة شمال غزة ب 428 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة صباح اليوم، تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



ونوهت إلى أن التزايد في عدد الإصابات واكتشاف بؤر جديدة داخل قطاع غزة، ينبئ بخطورة الحالة الوبائية في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن منحنى تفشي الوباء في قطاع غزة يسير بوتيرة متصاعدة ولم يتم السيطرة عليه حتى اللحظة.





