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الاقتصاد بغزة تحرر 52 محضر ضبط لتجار مخالفين

الإثنين 07 سبتمبر 2020 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة تحرر 52 محضر ضبط لتجار مخالفين



غزة /سما/

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، إن طواقمها نظمت 251 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والصيدليات والمطاعم والمخابز ومحال بيع الخضروات، ويأتي ذلك ضمن أنشطة الوزارة في قطاع غزة،  في ظل جائحة كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنه تم خلال الجولات تحرير 52 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار .

وأضافت أن طواقمها نفذت  15 جولة ميدانية للمحلات التجارية، تم خلالها تحرير  14 محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم منتهي الصلاحية، كما تم تحرير محاضر ضبط بحق صيدليات رفعت أسعار المستلزمات الطبية، عدا عن تحرير محاضر ضبط بحق مخبزين غير ملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة.

ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أنه تم توزيع ٤٠٠ كمامة على تجار محافظة رفح لتشجيعهم على الإلتزام بإجراءات السلامة.

#غزة #وزارة الاقتصاد

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