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عشراوي تعزي السودان بضحايا الفيضانات

الإثنين 07 سبتمبر 2020 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي تعزي السودان بضحايا الفيضانات



رام الله /سما/

 أعربت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، عن تعازيها الحارة لضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في السودان، وأسفرت حتى اللحظة عن سقوط عشرات القتلى وتشريد مئات الآلاف من السكان وانهيار أكثر من 100 ألف منزل.

وقالت في بيان لها، اليوم الاثنين: "بالنيابة عن القيادة والشعب الفلسطيني، فإننا نعرب عن تعازينا ومواساتنا للشعب السوداني الشقيق، ونؤكد وقوفنا الى جانبه في هذا المصاب الجلل، ونتمنى له تجاوز هذه المحنة والخروج منها معافى وأكثر قوة وصلابة".

وتقدمت عشراوي من القيادة والشعب السوداني بخالص التعازي والمواساة بهذه الكارثة التي خلفت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وعبرت عن مواساتها لعائلات الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين وأن ينهض السودان من جديد ويعيد إعمار الوطن والتخلص من الدمار.

#حنان عشراوي #منظمة التحرير #السودان

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