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محافظ جنين ومدير الصحة يتفقدان قرية فحمة

الإثنين 07 سبتمبر 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين ومدير الصحة يتفقدان قرية فحمة



جنين /سما/

تفقد محافظة جنين اللواء أكرم الرجوب، ومدير مديرية الصحة وسام صبيحات، اليوم الإثنين، قرية فحمة، لبحث تطورات الحالة الوبائية بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات التي بلغت 13 حالة مصابة بفيروس كورونا.

وبحث الرجوب وصبيحات، مع رئيس المجلس حسني نواصرة وأعضاء المجلس البلدي وفعاليات القرية، الخطوات المتخذة للحد من الوباء ومنع انتشاره عبر التشديد على الإلتزام بسبل الوقاية وإجراءات السلامة العامة.

وأكد الرجوب ضرورة التزام المواطنين بالإرشادات الصحية من حيث التباعد الاجتماعي، ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء، مشيرا إلى تعليمات الرئيس بتشديد الإجراءات الوقائية، واحترام التعليمات الصحية، منعا من تدهور الوضع الوبائي.

ودعا المواطنين عبر رسائل نقلت من خلال المجتمعين، إلى التحلي بمسؤولية عالية بالالتزام بالتعليمات الخاصة ببروتوكولات وزارة الصحة وإتاحة الفرصة أمام فرق الطب الوقائي لإكمال عملها بتتبع خارطة المصابين وأخذ المسحات لحين صدور تعليمات جديدة بذلك ،مشددا على أنه إذا لم يلتزم المواطنون بالتدابير الوقائية سيتم إتخاذ إجراءات جديدة مشددة حفاظا على السلامة العامة.

بدوره، استعرض صبيحات الحالة الوبائية في فحمة التي وصلت إلى 16 حالة وتشافي 3 مصابين، مشيرا إلى أن طواقم الطب الوقائي تعمل منذ ظهور الإصابات إلى أخذ العينات من المخالطين لمنع تفشي المرض.

وأضاف أن السيطرة على الوضع الوبائي في القرية  يعتمد على التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة والتباعد.

 بدوره، شكر نواصرة المحافظ ومدير الصحة على جهودهم ومتابعتهم للحالة الوبائية في القرية، مؤكدا المتابعة مع جهات الاختصاص للوقوف على الاجراءات اللاحقة.

واهاب بالمواطنين الوقوف عند واجباتهم والالتزام بالاجراءات الوقائية وعمل الفحوصات اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

#محافظ جنين #فيروس كورونا

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