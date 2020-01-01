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بوغدانوف يؤكد دعوة روسيا للفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية نهاية شهر أيلول

الإثنين 07 سبتمبر 2020 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوغدانوف يؤكد دعوة روسيا للفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية نهاية شهر أيلول



غزة /سما/

جدد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي، اليوم الاثنين، دعوة روسيا للفصائل الفلسطينية لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل في موسكو, مؤكداً أهمية توحيد الصف الفلسطيني وتجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة، وفق بيان صدر عن الجبهة الشعبية ووصل سما الاخبارية نسخة عنه.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً مشتركاً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضم أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة والدكتور ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مسؤول دائرة العلاقات السياسية ووفداً من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة ضم الدكتور طلال ناجي الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية- القيادة العامة, و أنور رجا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مسؤول دائرة الإعلام.

وجرى خلال اللقاء المطول استعراض شامل للأوضاع والتطورات السياسية على الصعيدين الفلسطيني والعربي حيث قدم الوفد الفلسطيني صورة عن لقاء الفصائل الفلسطينية في بيروت ورام الله والجهود المبذولة لإنهاء الإنقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ومواجهة المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وخاصة ما سمي بصفقة القرن.

وقد أكد الجانب الفلسطيني إصرار شعب فلسطين على مواصلة الكفاح والمقاومة حتى يتم استعادة كامل الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة واستمرار الجهود لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ومواجهة ما سمي بالتطبيع من بعض الدول العربية.

وثمن الوفد الفلسطيني مواقف روسيا الداعمة للشعب الفلسطيني.
 

#روسيا #الفصائل الفلسطينية #المصالحة الفلسطينية #الجبهة الشعبية #ميخائيل بوغدانوف

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